Il Gruppo Scout San Vigilio Trento 1 compie 100 anni

Fondato nel 1922 ad opera di Antonio Alessandrini, il gruppo ha resistito alla sospensione della propria attività per alcuni anni durante il fascismo e la Seconda Guerra Mondiale per poi proseguire le sue attività.

Ad oggi, esso fa parte della Federazione Scout d’Europa e porta avanti le proprie attività educative sulla collina di Trento, con una sede a Cognola ed una a Martignano.

Il gruppo è composto da sei Branche: i Lupetti (per i bambini dagli 8 agli 11 anni), gli Esploratori (per i ragazzi dai 12 ai 16 anni), le Coccinelle (per le bambine dagli 8 agli 11 anni), le Guide (per le ragazze dai 12 ai 16 anni), i Rover (per ragazzi dai 16 ai 21 anni) e le Scolte (per le ragazze dai 16 ai 21 anni).

Seguendo il metodo educativo del fondatore Baden Powell, ogni branca propone una molteplicità di attività calibrate sul singolo che hanno l’obiettivo di accompagnare il bambino/ragazzo nel suo sviluppo, puntando su quattro punti principali: formazione del carattere, salute e forza fisica, abilità manuale, e servizio al prossimo.

Lo scopo è quindi quello di creare dei buoni cittadini, lasciando ai ragazzi lo spazio per godersi il gioco, l’avventura, e la vita all’aria aperta.

In occasione del centenario, il gruppo organizza un evento di più giornate, aperto a tutti i cittadini, che inizierà venerdì 9 settembre e si concluderà domenica 11. L’obiettivo è quello di festeggiare questo grande traguardo e far conoscere le attività del gruppo alle famiglie della collina.

Venerdì sarà possibile prendere parte ad una passeggiata notturna dalle ore 19.30 alle 22.30 nei pressi di Montevaccino, alla scoperta di animali notturni e stelle. Sia sabato che domenica si terrà invece, per chiunque desideri partecipare, un grande gioco a tappe al Parco delle Coste, Cognola, dalle 15 alle 18.

Sarà un’occasione unica per conoscere il mondo scout e divertirsi spendendo una giornata all’aria aperta. Potranno partecipare sia adulti che ragazzi e bambini.

Domenica alle 10.00 verrà anche celebrata la Santa Messa al Parco delle Coste. Per saperne di più, ed avere il programma completo è possibile contattare il gruppo alla mail [email protected].

