Dopo 12 anni si chiude l’esperienza amministrativa di Silvano Dominici. Il suo saluto social: «“Buoni amministratori” non si nasce, si diventa»

«Si chiude oggi (ieri, ndr), in maniera un po’ inconsueta, la mia esperienza amministrativa iniziata nell’ormai lontano 16 maggio 2010, quando in modo un tantino fortunoso diventai Sindaco di Romallo; sarò sempre in debito nei confronti del mio paese che mi ha onorato della fiducia».

Inizia con queste parole il saluto social che Silvano Dominici, ex presidente e commissario della Comunità della Val di Non, nonché ex sindaco di Romallo, ha voluto rivolgere ai suoi concittadini pochi minuti dopo l’ufficialità dell’elezione di Michela Noletti a presidente della Comunità di Valle (qui l’articolo).

«“Buoni amministratori” non si nasce, si diventa – continua Dominici –. Ho avuto la fortuna di condividere questa esperienza con tanti amministratori appassionati che mi hanno aiutato a crescere, sostenuto nei momenti difficili, stimolato ad imparare dagli errori per fare sempre meglio».

«Ringrazio la mia amata Val di Non, della quale sono profondamente fiero: tutto ciò di buono che siamo riusciti a fare è unicamente frutto degli stimoli che la Valle ci trasmette in ogni istante, con la sua bellezza, la sua storia, la sua maestosità».

«Chiudo con un consiglio da cittadino ai cittadini, da noneso ai nonesi: sostenete gli Amministratori che hanno voglia di costruire, non fate di tutta l’erba un fascio, hanno veramente bisogno di voi. La spinta della volontà popolare è il motore che permette di cambiare le cose!».

