Covid, Ema approva i vaccini aggiornati: entro metà settembre disponibili anche in Italia

L’Agenzia Europe del Farmaco ha dato ufficialmente il via libera al vaccino contro la variante Omicron. Il passo successivo sarà l’autorizzazione all’immissione in commercio in Italia da parte dell’Agenzia italiana AIFA. Su questo, il Ministro della Salute, Speranza ha dichiarato che l’approvazione dovrebbe arrivare già il prossimo 5 settembre: “Contiamo di averli disponibili entro metà settembre”: sostiene il ministro.

L’aggiornamento dei vaccini è stato fatto, perché con il passare del tempo sono emerse nuove varianti che potevano eludere la risposta immunitaria. Una capacità che come conseguenza, ha determinato una ripresa dei contagi anche tra chi aveva completato il ciclo vaccinale e già avuto la malattia.

Così, le versioni aggiornate dei vaccini anti-Covid di Pfizer-BioNTech (Comirnaty) e di Moderna (Spikevax), hanno dimostrato che possono innescare forti risposte immunitarie contro le nuove varianti.

Sugli effetti collaterali l’Ema chiarisce; “Gli effetti collaterali osservati con i vaccini adattati erano paragonabili a quelli osservati con quelli originali ed erano tipicamente lievi e di breve durata”.

Infine, la prossima settimana l’Ema insieme al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie dovrebbero rendere note le indicazioni sulle categorie prioritarie a cui garantire l’accesso ai nuovi vaccini. Chiaramente, si pensa sempre agli over 60 e ai vulnerabili. Si dovrebbe così inizialmente partire da loro per poi allargare la platea ad altre categorie.

