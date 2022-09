Cittadini preoccupati: che succede sulle aree ex Sloi e Carbochimica?

Pubblicità

Segnalazioni da parte di alcuni cittadini testimoniano che alle 5.30 del mattino di mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 agosto, un camion con rimorchio già carico di materiale e pronto ad andare è uscito dall’area inquinata all’altezza di un capannone che fino a pochi anni fa ospitava un gommista, capannone prospiciente l’area ex Carbochimica.

Queste persone, che stavano percorrendo via Brennero in bicicletta a quell’ora, confermano anche di aver sentito un odore anomalo, insolito e particolarmente intenso in prossimità dei camion.

Nessun cartello relativo al trasporto di materiali particolari (pericolosi?) è stato notato sul retro del camion in oggetto, presumibilmente lo stesso mezzo in tutte le mattine.

Le segnalazioni dei cittadini sono state ascoltate dal gruppo consigliare comunale di Fratelli d’Italia che si è subito attivato.

«Alla luce di quanto abbiamo appreso e in considerazione dello stato di inquinamento delle aree di Trento nord, ex Sloi ed ex Carbochimica – dichiarano i consiglieri di Fratelli d’Italia – nonché degli attuali lavori di bonifica delle rogge attualmente concentrati sul Rio Lavisotto e del cantiere pilota del Passante Ferroviario, preoccupati per i risvolti che tali miasmi potrebbero avere sulla salute dei cittadini, riteniamo opportuno fare chiarezza su quanto rilevato nella prima mattina dei giorni 24,25 e 26 agosto. A tal proposito, abbiamo depositato nella giornata di oggi, venerdì 02 settembre, un’interrogazione a risposta orale alla Segreteria del Consiglio Comunale di Trento».

Nell’interrogazione viene chiesto al Sindaco se sia a conoscenza di quanto rilevato dai cittadini; e se in caso di risposta affermativa al punto se la natura del materiale presente sul camion sia riconducibile ad interventi effettuati nelle aree ex Carbochimica ed ex Sloi, in relazione alla bonifica del Rio Lavisotto o al cantiere pilota del Passante Ferroviario.

Nella giornata di ieri l’allarme è cresciuto ancora di più perchè ad una riunione di direttivo del gruppo no-TAV di Trento dov’erano presenti anche molti cittadini interessati agli sviluppi del progetto Circonvallazione di Trento l’odore forte che si sentiva al passaggio dei camion è stato ricondotto alla presenza di creosoto, sostanza tossica e cancerogena che veniva usata come impregnante per verniciare le traversine dei treni.

E’stata fatta segnalazione all’APPA (agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente) che in questi giorni sta facendo dei controlli.

Una cittadina sul gruppo facebook Solteri magnete Centochiavi denuncia anche che verso fine luglio-inizio agosto è stata messa mano alla Fossa degli Armanelli per un tentativo di valutazione dell’inquinamento in modalità non esattamente corrispondenti alle prescrizioni, cioè non in una camera di decontaminazione (per evitare la contaminazione ambientale), ma a cielo aperto.

Poi pare che visto il sollevamento di fanghi tossici l’operazione sia stata interrotta. La cosa – scrive sempre l’utente – non ha avuto grande risonanza sui mezzi di informazione. Credo che invece si importante che le persone che abitano la zona siano al corrente di questi avvenimenti.

