Carro raccolta si ribalta nelle campagne sotto Maiano: una donna elitrasportata al Santa Chiara

Incidente agricolo oggi pomeriggio, venerdì 2 settembre intorno alle 17.15, nelle campagne sotto Maiano, frazione di Cles, dove in questi giorni è in corso la raccolta delle mele Gala.

È ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, ma un carro raccolta, sul quale erano intenti a lavorare marito e moglie, si è ribaltato finendo su un fianco.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Cles e di Nanno, oltre a un’ambulanza, ai carabinieri e alla Uopsal (Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro).

Da Trento si è alzato in volo anche l’elisoccorso, che ha trasportato la donna all’ospedale Santa Chiara per accertamenti. Le sue condizioni, comunque, non sono gravi.

Non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche, invece, l’agricoltore, che non ha subito ferite nell’incidente.

