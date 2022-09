Caro energia, Governo al lavoro per un nuovo decreto: il piano allo studio

Pubblicità

Nelle ultime ore il Governo preme sull’acceleratore per avvicinarsi alle misure necessarie a fronteggiare la crisi energetica che sta portando rincari da record per famiglie ed imprese.

Le prime notizie sono arrivate ieri dal Consiglio dei Ministri, dove il Ministro della Transizione Ecologica Cingolani avrebbe dettagliato il piano risparmi dell’esecutivo da applicare per le diverse criticità legate ai settori energetici.

Ormai nota, l’intenzione di stanziare risorse aggiuntive per circa 8-10 miliardi al fine di alleggerire il peso delle bollette. Il problema rimane quello della reperibilità delle risorse. Di fatti, se Palazzo Chigi ha già affermato l’indisponibilità a varare misure con deficit, le maggiori risorse potrebbero presto essere quantificate, ma solo dopo l’incasso dell’acconto della tassa sugli extraprofitti dei colossi energetici.

Quel che sembra sempre più probabile è il ricorso ad un decreto e non più ad un emendamento al Decreto Sostegni Bis ora al Senato. Nei piani del Governo c’è sicuramente quello di abbassare di un grado (da 20 a 19) i termosifoni e tenerli accesi un’ora in meno al giorno. Questo varrà sia nelle case, per i riscaldamenti centralizzati che negli uffici pubblici.

Solo una volta eseguiti i calcoli, verranno poi valutati gli eventuali fondi a disposizione, per stabilire se ci siano i margini per una proroga della Cig straordinaria (a carico dello Stato) per chi è in difficoltà a causa dei costi dell’energia.

Non solo, ma mentre si valuta come intervenire nuovamente con il credito di imposta per le imprese energivore, si stanno studiando anche interventi diretti, in particolare per le piccole imprese in crisi di liquidità per le salatissime bollette. Secondo fonti da Palazzo Chigi, il decreto potrebbe arrivare la prossima settimana, ma intanto non si ferma il pressing dei partiti sul Governo che però esclude categoricamente di finanziare gli interventi ricorrendo ad uno scostamento di bilancio.

