Cadono in una scarpata con il quad: feriti due nonni e una bimba di 5 anni

Pubblicità

Pubblicità



Pochi minuti prima delle 10:30 di questa mattina, nel territorio comunale di San Lorenzo in Banale, è avvenuto un incidente stradale.

Un quad con a bordo una coppia di nonni 70 anni e 67 anni, con una nipotina di 5, per cause in corso di accertamento è finito nella scarpata posta a lato della carreggiata.

Sul posto sono giunti i sanitari con un’ambulanza del 118 e con l’autosanitaria partita dall’ospedale di Tione per prestare le prime cure alle persone coinvolte. Vista l’importante dinamica e il numero di persone ferite è stato attivato anche l’elisoccorso, atterrato poi in una zona poco distante.

Pubblicità Pubblicità



In supporto al personale sanitario – e per il recupero del mezzo – sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Dorsino con il supporto dei colleghi di San Lorenzo.

I sanitari – dopo aver stabilizzato la bimba e il nonno – li hanno trasportati al Santa Chiara di Trento. Dalle informazioni ricevute dai medici del pronto soccorso, i due hanno riportato traumi di media gravità. La nonna – invece – è stata trasportata all’ospedale di Tione con traumi giudicati di media gravità.

Per compiere tutti i necessari accertamenti e ricostruire la dinamica di quanto accaduto sono intervenute le forze dell’ordine.

Pubblicità Pubblicità