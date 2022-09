Aiea a Zaporizhzhia: “Ripetutamente violata l’integrità della centrale”. Durissime le parole dopo l’ispezione

Pubblicità

“L’integrità fisica della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, occupata dalle truppe russe, è stata ripetutamente violata. È qualcosa che non può continuare ad accadere“. Lo ha affermato il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) Rafael Grossi, al termine dell’ispezione all‘impianto nucleare di Zaporizhzhzia.

Dopo giorni di attese e nonostante la minaccia del fuoco incrociato, la missione dell’Agenzia internazionale per l’Energia è riuscita ad entrare nell’impianto nucleare più grande d’Europa. “Abbiamo visto quello che dovevamo vedere“: ha aggiunto Grossi dichiarando che una delegazione resterà a Energodar fino a sabato.

Attraverso l’ispezione, gli esperti hanno analizzato la struttura: dalla centrale operativa ai reattori, sotto gli occhi dei tecnici della compagnia statale russa Rosatom, che Mosca ha messo a guardia del lavoro del personale ucraino dopo aver preso il controllo della centrale a inizio marzo.

Gli esperti che hanno ispezionato la struttura nel sud dell’Ucraina, hanno quindi fatto emergere le numerose criticità denunciate in queste settimane, molto probabilmente causate dai bombardamenti e subito rilevate dal direttore generale dell’agenzia Onu, Grossi.

Intanto la diplomazia Russa a modo suo, respinge le accuse, replicando che le forze ucraine avrebbero avuto l’intenzione di impossessarsi della centrale nucleare di Zaporizhzhia nel giorno dell’arrivo della missione con un gruppo di guastatori.

