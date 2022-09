Si è spenta a 58 anni Ivana Buselli, vicecaporedattrice della sede Rai di Trento

Pubblicità

Si è spenta nella sua casa di Trento all’età di 58 anni, Ivana Buselli, vicecaporedattrice della sede Rai di Trento.

A portarsi via la giornalista e vicacaporeddatrice via è stata una malattia veloce ed aggressiva che in poco tempo ha avuto la meglio sulla sua incredibile persona.

“Lascia nel dolore più grande il marito Guido, il fratello Bruno e i suoi tanti amici e colleghi.” si legge sui profili social della sede trentina. “Ciao Ivana. Un grande grazie per la strada percorsa insieme“, il saluto delle redazioni di Trento e Bolzano.

Lascia il marito, Guido, e Bruno, il fratello ed il suo team di redazione. Lascia anche un vuoto immenso nelle case dei trentini e nel mondo del giornalismo radio-televisivo.

Il collega Vittorio Di Trapani scrive su Twitter: “Se n’è andata Ivana Buselli, Tgr Rai Trentino. Sapevo che lottava contro la malattia, ma quando l’avevo vista a giugno avevo pensato che il peggio fosse alle spalle. Un abbraccio alla famiglia e alla redazione“.

