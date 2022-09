Regole anti covid alla Solatrix: Bongiovanni replica alle critiche dei parenti

Pubblicità

Il direttore Vito Bongiovanni replica ad alcune critiche da parte dei parenti degli ospiti della Solatrix di Rovereto.

Le lamentele riguardano le regole anti covid della struttura che secondo alcuni «a due anni di distanza dalla fase acuta e più grave della pandemia, sono ancora troppo ferree trasformando l’ospedale in un carcere»

I famigliari riportano purtroppo notizie di scene piuttosto commoventi: «Non sono permesse le visite nemmeno per le lunghe degenze, nonostante in tutti gli altri ospedali e RSA le visite siano possibili. Ho visto scene pietose in cui la mamma parlava al telefono alla figlia in lacrime al di là di un vetro, e i responsabili del reparto non hanno battuto ciglio»

Altri parenti invece lamentano che nonostante venga fatto un tampone di ingresso, una volta entrati i pazienti vengono relegati nelle proprie stanze ed ogni contatto è negato. «Ad esempio – spiega il figlio di una anziana – sono state rimosse le sedie dalle aree comuni, per facilitare questa situazione di prigionia».

Per altri dentro la struttura si è creata una situazione ridicola e paradossale, «che – secondo altri parenti – senza alcun motivo crea uno stress psicologico notevole ai pazienti. L’unica cosa che si può fare è probabilmente evitare di farsi incarcerare in tali ospedali»

Va ricordato inanzittuto che dal 16 giugno 2022 le mascherine non sono più obbligatorie, tranne su mezzi pubblici, Rsa e strutture sanitarie (ospedali e ambulatori).

Il direttore Bongiovanni conferma che le regole anti covid dentro la Solatrix sono ferree ma spiega anche il perché.

«Capisco bene – osserva subito Bongiovanni – che c’è una incoerenza fra quello che avviene fuori rispetto ai comportamenti richiesti nell’ambito ospedaliero, soprattutto per quel che riguarda le protezioni. Capisco queste lamentele, ma nel merito sappiamo tutti che ci sono regole nazionali che siamo obbligati a seguire».

C’è anche qualche parente che spinge perché queste regole vengano eseguite alla lettera e lo ricorda lo stesso Bongiovanni: «Ho avuto delle chiamate da parte di famigliari di pazienti che mi hanno incalzato a seguire le regole per evitare così che i pazienti entrino in ospedale sani ed escano magati contagiati dal covid. Sarebbe il colpo».

Secondo il direttore della Solatrix una persona che esce dall’ospedale può usare o meno la mascherina e prendere le precauzioni che vuole, «ma non posso certo tollerare nessun tipo di libertà dentro un ospedale che è obbligato a seguire le norme anti covid per tutelare gli stessi ospiti».

In questi mesi difficili il direttore conferma che si è cercato di facilitare il più possibile i contatti, «per esempio nel reparto covid attraverso un contatto quotidiano con i tecnici della riabilitazione e i psicoologi cerchiamo di favorire il contatto con la famiglia, anche se non direttamente ma attraverso il vetro, così da evitiare rischiosi assembramenti».

Quanto la stretta del Covid si è allentata qualche incontro ravvicinato c’è stato. Erano state riaperte le visite che venivano filtrate e programmate su appuntamento con i relativi incontri in sala di attesa, oppure per chi non deambulava venivano organizzate direttamente in camera.

Le nuove ondate epidemiche che si sono presentate anche in questa estate poi ha fatto nuovamente sospendere queste abitudini.

«Noi tutti – aggiunge Bongiovanni – speriamo ardentemente che questi reparti covid vengano disattivati prestissimo, noi cerchiamo di lavorare il meglio possibile cercando di sbagliare il meno possibile con la consapevolezza che dobbiamo semprer migliorare».

«Bisogna dare un encomio al nostro personale – conclude Bongiovanni – a quelli che stanno sul campo ormai da oltre 2 anni, ai medici, agli operatori sanitari, ai terapisti della riabitazione e ai dottori»