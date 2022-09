“Natività di Maria”: domenica a Spormaggiore la festa patronale

Pubblicità

È tutto pronto a Spormaggiore per la festa patronale “Natività di Maria”, in programma domenica prossima, 4 settembre.

A organizzare questa giornata di festeggiamenti è la parrocchia di Spormaggiore, che ha previsto un programma davvero ricco.

Alle 10.30 sarà celebrata la santa messa, cui seguirà la processione per le vie del paese con la statua della Madonna accompagnata dai coscritti del 1972.

Spazio poi al pranzo della comunità, a partire dalle 12.30. Il menu prevede spätzle alla tirolese come primo, patatine fritte, arrosto o pasta di lucanica come secondo. Il piatto completo consiste in spätzle alla tirolese arrosto di vitello o pasta di lucanica e contorno di verdure. Saranno disponibili anche i panini farciti.

Per il pranzo si consiglia la prenotazione alla Famiglia Cooperativa e al Conad di Spormaggiore, oppure chiamando il numero 347.1227540.

Nel pomeriggio, alle 17, maxi tombola con strauben, dolci e panini.

