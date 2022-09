Le diverse applicazioni di un servoscala

I servoscala sono sempre più comuni al giorno d’oggi, merito di una versatilità di utilizzo che può essere impiegata sia nel pubblico che nel privato. Non parliamo di un semplice montascale in quanto quest’ultimo ha un uso più limitato. Cerchiamo quindi di capire di cosa si tratti.

Che cos’è un servoscala – Il servoscala è una piattaforma che viene montata a ridosso di una scala o di una barriera architettonica, con lo scopo di permettere a una o più persone di salire e scendere o di montare un carico fino a 300 kg. Le dimensioni sono quindi molto più ampie rispetto a un montacarichi, ciò necessita dei binari più spessi e non sorprende che il costo sia più alto.

Alcuni però preferiscono effettuare questa spesa per sopperire ad alcuni deficit della struttura o per adempiere alle normative di legge che prevedono l’abbattimento delle barriere architettoniche. Mediante un servoscala non c’è bisogno di effettuare lavori troppo complicati né di stravolgere l’intera struttura per cui anche un edificio datato può tranquillamente aggiungere questo elemento.

Quali sono le applicazioni di un servoscala – In una casa privata, installare un servoscala può servire per permettere alle persone anziane e non completamente autonome di salire e scendere le scale, stesso discorso anche per coloro che soffrono di handicap o sono costrette su una sedia a rotelle.

Il servoscala adempie pienamente alla sua funzione sia nelle case familiari a due piani sia in contesti condominiali, proprio in quest’ultimo caso è consigliato laddove la struttura edile non permette l’installazione di un ascensore.

Questa dinamica è utilissima specialmente nei casi dei vecchi condomini con molti piani degli anni ’70 le cui case agli ultimi piani vengono difficilmente affittate perché ritenute scomode.

È comprensibile perché una persona anziana o una famiglia con un neonato non può pensare di poter vivere la quotidianità con il comfort che merita.

Per quanto riguarda, invece, le strutture pubbliche, i servoscala possono servire non solo per il passaggio di individui ma anche per il trasporto di oggetti molto pesanti.

Basta pensare ai mobili, ai materiali edili, agli strumenti musicali e a tutto ciò che abbia un peso intorno ai 300 kg.

Un negozio a più piani potrebbe pensare di adottare questa soluzione in modo da avere un valido aiuto che non distorca l’architettura del luogo.

