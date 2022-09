Giornata della mobilità Euregio: il 17 settembre gratuiti numerosi musei dei tre territori e i trasporti locali

Pubblicità

Scoprire i territori dell’Euregio viaggiando gratis su autobus e treni in Tirolo, Alto Adige e Trentino: per chi possiede un abbonamento annuale o semestrale del trasporto pubblico o l’Euregio Family Pass sarà possibile sabato 17 settembre 2022, nella Giornata della mobilità Euregio, pensata in occasione della Settimana europea della mobilità.

L’appuntamento, che si rinnova due volte all’anno, presenta stavolta interessanti novità: oltre a poter viaggiare per l’intera regione europea gratuitamente, da Kufstein a Borghetto, per i possessori di abbonamento o Euregio Family pass è previsto l’ingresso gratuito in numerosi musei delle province di Trento e Bolzano e del Tirolo.

Per tutti i cittadini, inoltre, si aprono le porte delle sedi di informazione e coordinamento Euregio a Trento, Bolzano e Innsbruck. L’orario di apertura, con la contestuale possibilità di una visita accompagnati dai membri del locale team Euregio, sarà dalle 10.00 alle 13.00 della stessa giornata.

Per il Trentino, Casa Moggioli, sede Euregio a Trento, aspetta grandi e piccoli con un coinvolgente programma di visita, mentre l’ingresso gratuito è previsto al Muse e nei castelli trentini: Castello del Buonconsiglio, Castel Stenico, Castel Beseno, Castel Thun e Castel Caldes.

Per la Provincia autonoma di Bolzano hanno aderito all’iniziativa il Museo archeologico dell’Alto Adige, il Museo di scienze naturali dell’Alto Adige e il Museo Eccel Kreuzer (solo mostra speciale); per il Land Tirol il Ferdinandeum, il Volkskunstmuseum, la Hofkirche, lo Zeughaus, il Tirol Panorama mit Kaiserjägermuseum.

Per tutte le informazioni sulla Giornata della Mobilità, con i treni e gli autobus compresi nell’offerta e per l’elenco dei musei visitabili gratuitamente nei tre territori è consigliabile visitare la pagina dedicata, in costante aggiornamento, sul sito: www.europaregion.info/it/mobilityday, oppure scrivere a [email protected].

Attenzione: per alcuni musei l’ingresso è soggetto a prenotazione. Si prega di visionare le informazioni disponibili sui siti dei rispettivi musei.

Qui i riferimenti delle tre sedi Euregio:

Ufficio di informazione e coordinamento Euregio a Trento

Casa Moggioli – Via Grazioli 25, 38122 Trento

tel. +39 0461 494651

Ufficio di informazione e coordinamento Euregio a Bolzano

Casa della Pesa – Via dei Portici 19/A, 39100 Bolzano

tel. +39 0471 402026

Ufficio di informazione e coordinamento Euregio a innsbruck

Wilhelm-Greil-Straße 17, 6020 Innsbruck

tel. +43 512 508 2355