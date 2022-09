Gianni Forti incontra Giorgia Meloni a Pescara: «Chico diventerà nonno»

Pubblicità

Pubblicità



Giorgia Meloni ha incontrato ieri a Pescara Gianni Forti, zio di Chico Forti.

L’obiettivo è quello di riportare a casa Chico Forti, da anni in un carcere negli States. “Stiamo facendo l’impossibile per cercare di riportare Chico a casa, anche se sembra una cosa lontana nel tempo” ha dichiarato Gianni Forti in un video insieme a Giorgia Meloni.

“Le istituzioni italiane si sono occupate delle vicenda di Chico con maggiori e minori fortune” ha affermato poi Giorgia Meloni.

Pubblicità Pubblicità



L’intenzione è quella di battersi al fine di riportare Chico a casa anche per permettergli di incontrare nuovamente la propria famiglia.

“Dopo 10 governi che hanno sempre detto che la vicenda di Chico fosse la priorità, speriamo che almeno questa volta si giunga ad una soluzione.“

Sarebbe davvero bello se Chico potesse rivedere la propria famiglia ed incontrare la figlia che non ha mai potuto vedere, specialmente ora con la notizia che diventerà presto nonno. (clicca qui per vedere il video)

Pubblicità Pubblicità