Gazprom ferma Nord Stream fino a sabato, meno gas anche all’Italia: Ue verso una linea comune

La conseguenza immediata della sospensione di tutte le forniture di gas russo all’Europa attraverso il Nord Stream 1 ha visto il prezzo del gas alla Borsa di Amsterdam, toccare i 280 euro per megawattora.

Il colosso Gazprom ha giustificato la sospensione con la necessità di eseguire alcuni lavori di manutenzione. Come spiega il portavoce del Cremlino Peskov, i problemi sarebbero causati dalle sanzioni europee sulla tecnologia, ma intanto il blocco dovrebbe durare fino a sabato. Uno dei problemi legati alla riduzione delle forniture di gas è chiaramente l’aumento dei prezzi dell’energia, ora al centro dell’agenda europea.

Sul tema, la Commissaria all’Energia, Kadri Simson ha annunciato che gli stoccaggi di gas dell’Unione hanno raggiunto l’80% in anticipo rispetto alla scadenza fissata per il primo novembre prossimo. La Simson ha inoltre chiarito come ora sia arrivato il momento di realizzare un piano per la riduzione della domanda, che potrebbe aiutarci a superare l’inverno in sicurezza.

A sostenere la sua posizione anche Ursula Von der Leyen che aggiunge: “L’Unione deve affrontare il problema del costo dell’energia che rischia di riportare la recessione nel Continente. I prezzi dell’energia stanno battendo record e le conseguenze per famiglie e imprese non sono sostenibili”.

Se la transizione verso l’energia pulita sembra andare bene, nel frattempo è necessario trovare un’immediata soluzione, come l’introduzione al prezzo del gas, ma solo quello legato alla produzione di energia elettrica. Per quanto riguarda invece, una strategia a lungo termine, si sta già pensando a partire dal prossimo anno di introdurre il “decoupling”, ovvero la separazione del prezzo dell’elettricità da quello del gas.

