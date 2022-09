«Costi fuori controllo, gli agricoltori non possono attendere le elezioni»

Pubblicità

Pubblicità



«Non c’è tempo per aspettare il nuovo governo, i rincari che stanno subendo le Aziende Agricole in questo periodo potrebbero sancire la loro fine e purtroppo per qualcuno meno strutturato la fine è già arrivata. È inammissibile che oramai circa il 10 % delle Aziende Agricole rischi la chiusura, a farne maggiormente le spese sono le attività zootecniche che oltre al calvario dei rincari hanno difficoltà a reperire mangimi. Gli agricoltori si trovano di fronte a una situazione drammatica: la mancanza di mano d’opera, gli aumenti energetici, la crisi climatica, la guerra tra Russia e Ucraina, tutto questo nella stessa annata. Molti si stanno chiedendo se vale la pena continuare, come faremo senza di loro?»

Il Presidente di Terra Viva Cisl del Trentino Rosario Casillo, chiede aiuto a tutti gli attori politici, «la nostra Provincia faccia immediatamente la propria parte, servono aiuti immediati e concreti per sostenere gli agricoltori a sopravvivere e a superare questo momento di rincari incontrollati che a mio avviso sono in buona parte frutto di una vergognosa speculazione».

Secondo Rosario Casillo (nella foto) quando si parla di rincari il riferimento non è a pochi punti percentuali, ma oggi un Azienda Agricola in media si trova un aumento dei costi di oltre il 300% . Non si tratta solo di energia ma di tutto l’indotto come ad esempio: plastica, cartoni, etichette, bancali, trasporti ecc. ecc., tutte cose che servono per mettere i prodotti sul mercato.

Pubblicità Pubblicità



«Il momento storico spero abbia insegnato ai Governanti che non si può vivere perennemente in emergenza – incalza ancora Casillo – in un paese come il nostro non è possibile finire in grave emergenza per ogni cosa. Questo accade per le scelte sbagliate degli ultimi 30 anni e oltre. L’Italia si è mossa a rallentatore anzi, a marcia indietro in termini di investimenti per provare a raggiungere l’autonomia energetica, nulla abbiamo fatto per tenerci la produzione di materie prime.

Per il presidente di Terra Viva si devono iniziare dei progetti lungimiranti per garantire alle imprese e al paese un’autosufficienza energetica per così bloccare l’emorragia. Si deve inoltre investire per produrre maggiormente in Italia moltissime materie prime che oggi sono del tutto importate da paesi comunitari ed extra.

«Sono d’accordo con Gianluca Barbacovi (Presidente Coldiretti del Trentino), il bando “Parco Agrisolare “ del MiPAAF è una speranza, sono contento che ci siamo arrivati, sono mesi che non perdo occasione per dire che il fotovoltaico va finanziato anche per l’istallazione sui tetti delle stalle e delle aziende agricole in generale. In questo modo si aiutano gli agricoltori a sostituire le coperture degli stabili che nella maggior parte dei casi sono fatiscenti ma soprattutto si permette alle Aziende Agricole di raggiungere finalmente l’autosufficienza energetica abbattendo drasticamente i costi» – aggiunge ancora Casillo che conclude sottolineando al preoccupazione di Terra Viva Cisl del Trentino: «se non si aiutano immediatamente gli Agricoltori a superare l’attuale difficile periodo in modo che questi possano ricominciare a programmare il futuro delle proprie Aziende, si rischia di rendere inutile il finanziamento di 1,5 miliardi di euro per il “Parco Agrisolare”.

Pubblicità Pubblicità