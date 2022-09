Comunità della Val di Non, si attende di conoscere il nome del nuovo presidente. Stasera i sindaci tornano al voto

Pubblicità

In Val di Non c’è fermento intorno alla Comunità di Valle, con i sindaci chiamati a eleggere il nuovo presidente.

Dopo la “fumata nera” di lunedì scorso, con quattro votazioni che nella sostanza si sono concluse con un nulla di fatto, stasera, giovedì 1° settembre alle 19, i 23 primi cittadini nonesi si riuniranno ancora a Cles per una nuova votazione.

Al termine della serata di lunedì, infatti, non è uscito il nome del nuovo presidente della Comunità della Val di Non.

La corsa a tre tra la sindaca di Rumo Michela Noletti, il primo cittadino di Sanzeno Martin Slaifer Ziller e il sindaco di Campodenno Daniele Biada si è conclusa con un sostanziale pareggio tra gli ultimi due, con Noletti uscita alla prima votazione che l’ha vista raccogliere 6 voti a fronte dei 9 di Biada e degli 8 di Slaifer Ziller.

Non sono bastate però le successive 3 votazioni per trovare la quadra e scegliere colui che sarà chiamato a ricevere il testimone da Silvano Dominici, ormai ex presidente e commissario. Né Biada né Slaifer Ziller, infatti, sono riusciti a raccogliere i 12 voti minimi necessari, fermandosi entrambi a 10 preferenze.

La speranza diffusa è che l’incontro previsto per oggi sia risolutivo in questo senso. Resta da capire se rimarranno in piedi le candidature dell’altra sera, o se qualcuno deciderà di fare un passo indietro.

Per contro, bisognerà vedere se qualcun altro vorrà invece fare un passo avanti, proponendo la propria candidatura per uscire dall’impasse: un quarto nome potrebbe rappresentare la soluzione per sciogliere un nodo intricato. Era stato fatto quello della sindaca di Sarnonico Emanuela Abram, ma l’ipotesi pare svanita sul nascere.

Sembra poi tramontata (ma tutto è possibile, a questo punto) l’ipotesi di un presidente non-sindaco (Silvano Dominici?), a cui servirebbero però i 4/5 dei voti, ovvero 19 su 23.

