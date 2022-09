Bolletta più che triplicata in un anno: il Comune di Predaia spegne la luce ai cimiteri e nei parchi pubblici

Pubblicità

Il salasso in bolletta è evidente: a un anno di distanza, la cifra da pagare è più che triplicata, passando da poco meno di 9 mila euro a quasi 29 mila euro, nonostante una riduzione significativa dei consumi.

Così il Comune di Predaia ha deciso di prendere dei provvedimenti al fine di risparmiare, luce ma anche denaro. A renderlo noto è la sindaca Giuliana Cova attraverso la pagina Facebook istituzionale del Comune.

«Si informa la Cittadinanza che a causa dell’eccezionale e progressivo aumento delle tariffe relative ai costi dell’energia elettrica (si allega la foto delle bollette di luglio 2021 e luglio 2022 relative all’illuminazione pubblica stradale del Comune di Predaia, che tra l’altro mette in evidenza un risparmio energetico del 10% anno su anno), si è reso necessario prevedere provvedimenti urgenti per il contenimento dei consumi e dei conseguenti costi – scrive la sindaca, allegando la foto che pubblichiamo in copertina –. Come primo intervento nei prossimi giorni provvederemo allo spegnimento degli impianti dell’illuminazione dei cimiteri e dei parchi».

Si tratta di un primo intervento. Nelle prossime settimane, infatti, la giunta valuterà eventuali ulteriori interventi.

«Grazie per la comprensione – conclude Cova – nella speranza per tutti noi, famiglie e imprese, che il Governo agisca subito per dare risposte a questa emergenza puntando alla fissazione di un tetto al prezzo del gas e alla revisione delle regole di formazione dei prezzi dell’elettricità».

