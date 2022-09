Aziende trentine con «Lead Generation»: nuovi contatti commerciali in Francia

Pubblicità

Dopo il successo del bando “Lead Generation” per le aziende trentine della filiera bio, Trentino Sviluppo e la Provincia autonoma di Trento propongono una seconda edizione dell’iniziativa rivolta alle imprese del settore alimentare e vitivinicolo interessate al mercato francese.

Il bando prevede una prima fase informativa e formativa via webinar e un secondo momento caratterizzato da incontri individuali online con massimo 6 operatori commerciali francesi qualificati. I termini di iscrizione scadono giovedì 15 settembre. Info e modalità di partecipazione sul sito trentinosviluppo.it nella sezione “Bandi e appalti”.

Dopo il successo della scorsa edizione dedicata a Svizzera, Danimarca e Germania – che ha visto coinvolte 13 aziende trentine e 23 buyer esteri per un totale di 41 b2b realizzati – protagoniste saranno questa volta le imprese del settore alimentare e vitivinicolo interessate ad affermare o accrescere la propria presenza sul mercato francese.

Il bando è aperto anche alle aziende del comparto agricolo, secondo la disponibilità residua dei posti e previa valutazione.

«L’iniziativa – spiega la direttrice dell’Area Crescita Imprese Consolidate di Trentino Sviluppo Renata Diazzi – permette alle aziende partecipanti di informarsi sulla vendibilità del proprio prodotto nel mercato di riferimento, capire quali azioni sia meglio intraprendere per consolidare la propria presenza e costruire una relazione commerciale duratura, nonché di costruire un database di contatti potenziali da approfondire e monitorare nel tempo.

Nello specifico, abbiamo deciso di concentrarci sulla Francia perché è un mercato interessante per il food italiano in generale e oggetto di attenzione da parte delle aziende trentine sia per la partecipazione ad eventi e fiere di settore, sia per la ricerca di contatti commerciali e opportunità di mercato».

Le realtà aderenti devono avere sede legale o operativa in Trentino. L’iniziativa è riservata ad un massimo di dieci partecipanti.

Il progetto si articola in due fasi. Nella prima, prevista ad ottobre, si svolgerà un webinar di presentazione delle opportunità di mercato per i prodotti alimentari trentini in Francia, con un focus su trend e settori trainanti, principali canali di vendita, comportamento e richieste del consumatore, suggerimenti per gestire i colloqui con gli operatori commerciali francesi.

Nella seconda fase, tra ottobre e novembre, verranno selezionati alcuni importatori e operatori commerciali francesi che trattano i prodotti delle aziende trentine partecipanti al progetto e verrà verificato il loro interesse ad incontrarle.

A novembre, verranno infine organizzati gli incontri individuali online di prima conoscenza tra aziende trentine e operatori commerciali francesi. I colloqui hanno l’obiettivo di conoscersi reciprocamente e capire se ci sono i presupposti per un successivo incontro di approfondimento da gestire in autonomia.

Maggiori informazioni sui criteri di selezione, le modalità di partecipazione e lo svolgimento sono consultabili nella versione integrale del bando disponibile sul sito trentinosviluppo.it.

Iscrizioni entro giovedì 15 settembre.