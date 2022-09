Avio, inaugurato il nido aziendale Falconeri

Pubblicità

“Oggi abbiamo aggiunto un altro obiettivo importante per venire incontro alle esigenze delle nostre collaboratrici e dei nostri collaboratori. Aggiungiamo così un altro tassello a quelli messi in campo in questa zona dal 1994 a conferma di un’attenzione per il territorio che si rafforza sempre più “. Così si è espresso l’amministratore delegato di Falconeri Tarcisio Ruffoli all’inaugurazione dell’asilo nido aziendale nel quartiere generale della società che ad Avio occupa 280 dipendenti nell’ideazione, produzione e distribuzione di capi in cachemire.

L’iniziativa, molto apprezzata, si inserisce nei piani di welfare, ossia di benessere aziendale, con un nuovo servizio che al momento riguarda 10 bambini ma che è stato ideato per ospitarne fino a 19.

“Ci siamo affidati alla Cooperativa Bellesini presente sul territorio con delle capacità importanti – ha aggiunto Ruffoli portando il saluto del presidente del Gruppo Calzedonia Sandro Veronesi – perché non volevamo avere un parcheggio per i bambini ma un luogo dove farli crescere attraverso un percorso formativo con attività diverse e innovative”.

“Qui metteremo in atto un progetto educativo vero e proprio, non un semplice servizio di custodia dei bambini. Lo vogliamo fare – ha puntualizzato Roberto Festi, presidente della Bellesini – con le competenze del nostro personale in una collaborazione virtuosa con l’azienda in un clima e in una struttura ideale per i nostri piccoli ospiti.

Un servizio come il nido aziendale Falconeri non solo soddisferà le esigenze dei dipendenti ma contribuirà alla crescita di tutto il territorio”. (clicca qui per vedere l’intervista video)

