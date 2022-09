Albero crolla davanti all’hotel Laurin, sfiorata la tragedia – IL VIDEO IMPRESSIONANTE

Pubblicità

Il forte vento e la pioggia che martedì 30 agosto si sono riversate su Bolzano sono state la causa del crollo dell’albero secolare nella centralissima via Laurin, nel parcheggio di fronte all’hotel Laurin. (qui le immagini da tre angolazioni)

Il tronco si è abbattuto su un passante, ferito per fortuna in modo leggero sfiorando di pochi centimetri alte 4 persone. Il ferito, insieme ad una donna incinta in stato di shock, è stato trasferito all’ospedale. Stanno tutti bene.

Colpite anche 4 auto in sosta, una delle quali di una famiglia tedesca a Bolzano in vacanza in procinto di partire e che ora dovrà prolungare la propria prenza nel capoluogo altoatesino per circa una settimana.

I Vigili del fuoco e polizia municipale hanno messo subito in sicurezza la strada, la rimozione ora spetterà al privato proprietario del parcheggio. L’albero caduto è stato tranciato di netto sul tronco. Le radici infatti sono rimaste ben ancorate nel terreno.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia a causa dei temporali e delle grandinate di martedì notte. Oltre trenta, a partire dalla serata di ieri in particolare in Val d’Adige e Renon. I vigili del fuoco sono entrati in azione per allagamenti in cantine e garage. (clicca qui per vedere il video da tre angolazioni diverse)

