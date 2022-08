Val Pusteria, escursionista precipita e muore lungo l’Altavia Rottenstein

Pubblicità

Nella giornata di ieri, 30 agosto poco prima delle 13 è scattato l’allarme per un altro incidente in montagna in Val Pusteria, dove un escursionista avrebbe perso la vita, precipitando dall’AltaVia Rottenstein, sopra Valles, una via considerata piuttosto difficile e tecnica da percorrere.

Stando alle prime informazioni, l’uomo stava percorrendo la via in un tratto particolarmente esposto, quando dopo aver perso l’equilibrio è precipitato nel vuoto per circa 150 metri, morendo sul colpo.

Sul posto, si sono immediatamente attivati il Soccorso Alpino e l’elisoccorso con a bordo un medico di urgenza, che al suo arrivo non ha potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo, un turista tedesco di 62 anni.

