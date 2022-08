Sondaggio Mentana: vola Fratelli d’Italia, crolla il PD. Centrodestra vicino ad un clamoroso trionfo

Pubblicità

Nel penultimo sondaggio Swg prima dello stop diffuso da La7 la coalizione del centrodestra ha 17 punti di vantaggio. A questo punto non ci sono dubbi sulla vittoria del centro destra, l’unica partita ancora da giocare è se con questo vantaggio, Meloni, Salvini e Berlusconi riusciranno a prendere maggioranza assoluta, sia alla Camera che al Senato.

Giorgia Meloni con i suoi Fratelli d’Italia infatti guadagnano un altro punto percentuale, portandosi al 24,8 per cento. Ma soprattutto il Pd perde un punto tondo tondo, assestandosi al 22,3%: il divario cresce di due punti secchi. E si fa davvero enorme. Terza forza la Lega di Matteo Salvini, stabile al 12,5 per cento.

Il M5s di Giuseppe Conte, dato in risalita di 1,2 punti percentuali, all’11,6 per cento. Quindi Forza Italia, che perde 1 punto secco ed è incalzata da Azione-Italia Viva: il partito di Silvio Berlusconi al 7%, l’alleanza centrista al 6,8 per cento.

Quindi Verdi e Sinistra Italiana, in crescita dello 0,3% al 4% tondo tondo. Poi Italexit di Gianluigi Paragone, in crescita dello 0,1% al 3,4%: stando alle cifre del sondaggio Swg sarebbe dunque in Parlamento.

E ancora, Noi Moderati all’1,6% e +Europa all’1,5 per cento. Disfatta per Luigi Di Maio e il suo Impegno Civico, in calo dello 0,2% all’1,2 per cento. Infine, un 3,3% di voti andrebbe ad altre liste, mentre il 38% del campione non esprime una preferenza.

In virtù di queste cifre, la coalizione di centrodestra raggiungerebbe il 45,9% contro il 29% del centrosinistra. Cifre, come detto in premessa, che marcano un distacco clamoroso, pazzesco, che Meloni-Salvini-Berlusconi devono capitalizzare. È ormai quasi certo un clamoroso trionfo del centrodestra.

Per la sinistra non va bene nemmeno nel sondaggio sugli uomini più convincenti in campagna elettorale.

Innanzitutto Swg ha chiesto quali tra i principali protagonisti della campagna elettorale sono risultati ad oggi più convincenti: al primo posto Giorgia Meloni (21%), seguita da Enrico Letta e Giuseppe Conte (entrambi al 17%); sotto la doppia cifra Carlo Calenda (9%), Matteo Salvini e Silvio Berlusconi (7%), Matteo Renzi (4%) e Luigi Di Maio (2%). Ancora più interessanti le risposte sulle preferenze sul prossimo presidente del Consiglio. Gli elettori del centrodestra sono largamente schierati dalla parte della leader di Fdi, preferita dal 55% degli intervistati per Palazzo Chigi.

A sorpresa Mario Draghi (13%) viene messo davanti a Matteo Salvini (10%) e Silvio Berlusconi (7%), mentre un’altra personalità politica non meglio precisata sarebbe preferita dal 15% degli elettori di centrodestra.

Per quanto concerne quelli di centrosinistra, in pochi vorrebbero Enrico Letta (18%) premier: il candidato favorito è di gran lunga Draghi (54%), poi ci sono Emma Bonino (10%) e Stefano Bonaccini (9%). Insomma, Letta non lo vogliono nemmeno i suoi elettori…

Il sondaggio è stato effettuato su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4323 non rispondenti) tra il 15 e il 20 dicembre 2021.

Il campione è stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 2,8% a un intervallo di confidenza del 95%.