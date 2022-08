Si accende una nuova luce su Predaia

Pubblicità

L’obiettivo? Rendere l’illuminazione pubblica più efficiente e sostenibile.

Non solamente nelle varie frazioni, ma anche al parco in località Le Plaze e al campo sportivo di Taio.

Per questo l’amministrazione comunale di Predaia, guidata dalla sindaca Giuliana Cova, ha affidato diversi incarichi, per 750 mila euro complessivi, che andranno a migliorare l’illuminazione pubblica dal punto di vista dell’efficienza e del risparmio energetico.

«Parliamo di interventi annunciati già in campagna elettorale, che l’amministrazione, come da programma, sta rispettando stanziando ogni anno delle risorse per la riqualificazione energetica e soprattutto per il risparmio energetico – spiega Stefano Brida, assessore alla tecnologia e, appunto, al risparmio energetico –. Interveniamo principalmente dove ci sono maggiori consumi e anche in questo caso andiamo a riqualificare l’illuminazione del campo sportivo di Taio, oltre agli interventi che sono già in corso come quello delle Plaze e come quello da 400 mila euro, a cui se ne aggiungeranno altri 400 mila nel 2023».

NUOVA LUCE NEI PAESI – Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, l’idea dell’amministrazione comunale è di sostituire gli attuali corpi illuminanti, ormai obsoleti, con strutture a led per garantire l’efficientamento energetico e un risparmio dei costi di gestione e della fornitura di energia elettrica.

In particolare si interverrà sugli impianti più datati e con un maggiore consumo di energia, non interessati da lavori recenti.

Secondo il progetto redatto dall’ingegner Giuseppe Bertagnolli, i lavori saranno eseguiti dall’impresa Brentalux per un importo complessivo di 161.177,90 euro, mentre a occuparsi della fornitura (senza posa in opera, quindi) dei corpi illuminanti sarà l’impresa Selectra di Bolzano, per un importo totale di 213.605,46 euro.

SI ILLUMINA IL PARCO ALLE PLAZE – Al parco pubblico in località Le Plaze sarà predisposta l’illuminazione a completamento dei lavori di ripristino ambientale.

Il costo previsto ammonta a 280.501,73 euro (196.582,88 euro per lavori, 83.888,84 euro come somme a disposizione dell’amministrazione), totalmente a carico della Comunità della Val di Non.

IL PALLONE SI VEDE MEGLIO – Come detto, verrà inoltre predisposto un intervento sull’illuminazione del campo da calcio in via Degli Alpini a Taio con la sostituzione delle lampade (passando al led) o dei corpi illuminanti, in quanto ormai datati ed energivori.

L’obiettivo è quello di garantire un’illuminazione migliore con un utilizzo inferiore di energia elettrica. A curare la progettazione esecutiva sarà il perito industriale Lino Marinolli, il costo complessivo previsto è di 99 mila euro.

Per realizzare l’intervento, il Comune di Predaia potrà usufruire di un contributo di 70 mila euro sul Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).