Scontro tra 3 mezzi sulla gardesana, ferito un centauro 66 enne

Un’altra giornata nera per la viabilità in Trentino. Molti gli incidenti, anche gravi, che hanno paralizzato il traffico per tutta la giornata. L’incidente più grave è successo a Nago – Torbole dove una donna è stata investita. Ma ci sono stati anche incidenti in Primiero, a Trento in via Perini dove una macchina si è cappottata e ancora sulla strada di passo Durone dove un mezzo è uscito di strada finendo in un fosso

Alle 17.00 è stato ritrovato un 72 enne privo di vita in val Genova dove per alcune ore sono stati impegnati tutti i reparti delle forze dell’ordine.

Verso le 15.00 un furgoncino, un auto e una moto si sono scontrati lungo la strada statale 45 bis gardesana al bivio con l’intersezione alla strada provinciale 214 nel centro abitato di Pietramurata in via Borgo Nuovo.

Ad avere la peggio è stato un centauro 66 enne che nell’impatto è finito a rovinosamente sull’asfalto. Per prestare le prime cure al ferito è intervenuta un’ambulanza del 118 partita dall’ospedale di Arco.

Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Dro e la polizia locale intercomunale dell’Alto Garda e Ledro.

Il 66 enne dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato al ospedale di Arco. per le cure del caso. Le sue condizioni per fortuna non sarebbero gravi. Notevoli i rallentamenti alla circolazione stradale causati dall’incidente sulla direttrice Riva Trento.

