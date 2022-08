In via Maccani si tagliano gli alberi

Pubblicità

È cominciata stamane la rimozione di alcune piante in corso degli Alpini e in via Maccani. Tutti gli interventi sono stati prescritti sulla base della verifica di stabilità delle piante, effettuata da un tecnico professionista esterno. E’ prevista la sostituzione delle piante rimosse.

Il taglio delle piante è stato appaltato dal comune alla cooperativa La sfera. La strada non è stata chiusa e il traffico viene regolato dal personale della cooperativa.

