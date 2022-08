Furti e danni alle auto in sosta: ladri a segno a Montevaccino

Pubblicità

Anche la città di Trento ed i suoi sobborghi devono fare i conti con alcuni ladri che sembrano favorire parcheggi e aree un po’ isolate.

Di recente, alcuni ladri hanno ripulito e danneggiato – rompendo i finestrini – tre auto parcheggiate in località Loch a Montevaccino.

Il parcheggio in questione è ben noto a escursionisti e appassionati di montagna: la sua posizione strategica permette infatti di partire per delle escursioni al lago di santa Colomba, sul Calisio o nei comuni e nelle frazioni vicine.

Purtroppo, nei giorni scorsi il parcheggio è stato la meta di alcuni ladri che – consapevoli del fatto che in molti avrebbero approfittato delle ultime giornate di sole e di caldo per delle escursioni – ne hanno approfittato per svaligiare alcune delle auto in sosta.

Finestrini a pezzi, portiere forzate, veicoli sottosopra e borse mancanti: il problema di questi furti, per quanto mirati, è che spesso accadono anche quando all’interno delle auto parcheggiate non c’è nulla di valore.

Semplicemente, i malviventi vedono le auto parcheggiate dagli escursionisti e pensano bene di fare “un controllo” a prescindere.

Così facendo, non solo diventa inutile portarsi tutti gli oggetti di valore, ma diventa anche rischioso dato che risistemare un vetro o una portiera non è proprio una spesa da nulla.

In questa occasione, i ladri hanno prima svaligiato le auto e poi accuratamente selezionato il contenuto delle borse abbandonando ciò che non era di loro interesse lungo la strada.

Qualche settimana fa è accaduto un episodio simile al Parco delle Coste, a Cognola (QUI link).