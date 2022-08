Celebrazioni per il cinquantesimo del Secondo statuto di Autonomia, oggi pomeriggio Consiglio provinciale straordinario

Pubblicità

L’autonomia speciale del Trentino non va solamente studiata e fatta conoscere, ma deve rappresentare uno stimolo costante nel guidare gli amministratori, nell’impegno legislativo e nella partecipazione della comunità e della cittadinanza, proprio perché l’autonomia non deve perdere la sua caratteristica fondamentale, quella dell’autogoverno.

Cinquant’anni si apriva una fase nuova della storia politica e istituzionale della Provincia: la riforma del secondo statuto ha rafforzato il sistema istituzionale, la capacità di governo, in definitiva lo stesso Trentino, una terra d’autonomia, votato al dialogo e alla convivenza.

Questa la sintesi dell’intervento del presidente della Provincia oggi pomeriggio in Consiglio provinciale, riunitosi in via straordinaria per l’evento di apertura delle celebrazioni del Cinquantenario del Secondo Statuto.

Accanto al presidente della Provincia vi erano il presidente del Consiglio provinciale e di alcuni ex Presidenti del Consiglio provinciale. Presenti anche le scuole che hanno partecipato ai laboratori “Ci pensiamo noi“, fra gli interventi anche quello della vicepresidente della Corte Costituzionale, la professoressa Daria de Pretis.

Le celebrazioni per il secondo statuto di autonomia avranno come momento centrale la Giornata dell’Autonomia. Il 5 settembre alle 11, presso Sala Depero al piano terra del Palazzo provinciale di piazza Dante, è prevista l’inaugurazione dell’esposizione permanente “La Provincia si racconta. Un viaggio tra storia, presente e futuro dell’autonomia trentina”, mentre alle 21 al Teatro Sociale di Trento una serata ricca di storia ed emozioni con la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni dell’autonomia, il conferimento dell’onorificenza dell’Aquila di San Venceslao e il concerto del Coro della Sat, ingresso libero fino a esaurimento posti.

Fra le iniziative per il Cinquantenario dello Statuto anche le installazioni temporanee a forma di “A”. Info e approfondimenti https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Giornata-autonomia

