Caro-energia, Governo al lavoro per nuove misure: si pensa ad un intervento da 8-10 miliardi. No a scostamento di bilancio

Giornate di intensi confronti tra Draghi, il Ministro dell’Economia Daniele Franco, quello della Transizione Ecologica Cingolani e il Sottosegretario alla presidente del Consiglio Garofoli.

Il tema è inevitabilmente quello del caro energia, sul quale l’esecutivo è al lavoro. In molti assicurano che l’intervento ci sarà, anche se non è ancora chiaro in quale forma. Tra le ipotesi in circolazione, quella di ricorrere ad un emendamento al Decreto Aiuti Bis da convertire entro metà settembre.

Si parla di un intervento di circa 8-10 miliardi con l’obiettivo di alleggerire il più possibile i prezzi dei bene energetici, attraverso il rafforzamento e una proroga delle misure già previste.

Successivamente, potrebbe arrivare un altro provvedimento che avrà l’obiettivo di riscrivere la norma sugli extraprofitti, rivelatasi un flop. Infatti, la tassa ha portato solo 900 milioni, contro i 10 miliardi previsti dal ministero dell’economia.

Per tutto questo, servirà un importante potenziale economico che l’esecutivo ha già chiarito non sarà prelevato attraverso uno scostamento di bilancio, nonostante il pressing di alcuni partiti. Scostamento quotidianamente invocato da Forza Italia, Movimento Cinque Stelle e Lega che stima 30 miliardi di euro in deficit. Dalla parte di Draghi e al “no” allo scostamento di bilancio anche Partito Democratico e Fratelli D’Italia che teme gli appetiti da parte dei fondi speculativi.

