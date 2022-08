Trenitalia: in arrivo un regionale per promuovere i viaggi sostenibili

Pubblicità

Un treno regionale Flirt con livrea dedicata alla sostenibilità ambientale in circolazione da oggi sui binari del Trentino-Alto Adige.

In vista dell’inaugurazione dei lavori di Sustainability Days 2022, l’evento dedicato alla sostenibilità organizzato dalla Provincia Autonoma di Bolzano e da IDM Alto Adige, Trenitalia (Gruppo FS Italiane), Mobility Partner della manifestazione, prosegue nel suo impegno volto alla promozione di una modalità di trasporto sostenibile, garantendo un’esperienza di viaggio virtuosa, comoda, conveniente e capillare.

Con il nuovo Flirt l’attenzione all’ambiente si traduce sul territorio in un risparmio del 58% di emissioni CO2 fra Brennero e Verona rispetto allo stesso viaggio effettuato in auto.

I Flirt offrono 276 posti a sedere (e ulteriori 352 in piedi) e sono treni elettrici capienti con ampie finestre che permettono ai passeggeri di viaggiare ammirando le bellezze del territorio. Sono dotati di posti bici e hanno consumi energetici ridotti rispetto a quelli della precedente generazione.

Elevato anche il comfort per chi viaggia, grazie al Wi-Fi con portale di bordo, al sistema di rigenerazione dell’aria per l’ottimizzazione della climatizzazione e alle prese elettriche. Inoltre le sedute sono in stoffa loden ecosostenibile appositamente studiata per l’utilizzo ferroviario.

Il treno con questa nuova livrea circolerà a partire da oggi fra Brennero, Bolzano, Trento e Verona oltre che sulle linee Bolzano-Merano e Fortezza-San Candido. A breve si aggiungerà un secondo convoglio con livrea dedicata alla sostenibilità.

Tra domenica 4 e sabato 10 settembre Trenitalia ha previsto delle offerte riservate a chi viaggia per raggiungere Bolzano e Verona su Frecciarossa, Frecciargento e Intercity Notte per partecipare aiSustainability Days 2022: inserendo il codice SD2022 e presentando a bordo treno il biglietto di ingresso gratuito a uno degli eventi del festival sarà possibile usufruire delle promozioni.

