Progetto sport Paralimpico in Trentino, sopralluogo all’Ospedale Riabilitativo Villa Rosa a Pergine Valsugana

Si è tenuta ieri presso l’Ospedale Riabilitativo Villa Rosa a Pergine Valsugana la prima riunione operativa del Comitato promotore per l’avvio del progetto sullo sport Paralimpico in Trentino.

Obiettivo del progetto riguarda l’avvio delle attività sportive per persone con disabilità presso l’Ospedale Riabilitativo Villa Rosa e la realizzazione di un Centro per lo Sport paralimpico di rilievo extraprovinciale.

All’incontro hanno partecipato l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia e i rappresentati di APSS, Comitato Italiano Paralimpico Trento, CONI Trento, INAIL, Comune di Pergine, Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Trentino Marketing e Trentino Sviluppo. Il primo incontro è stata l’occasione per illustrare le finalità del progetto, definire le diverse attività future e visionare gli spazi della struttura.

L’assessore alla salute ha in particolare ringraziato i presenti per l’adesione al Comitato e ha sottolineato come la sfida per il futuro sia quella di mettere al centro le competenze presenti nell’ospedale Villa Rosa per farlo diventare punto di riferimento per gli sport paralimpici e centro di recupero e riabilitazione.

“Villa Rosa – ha spiegato il direttore Jacopo Bonavita – potrebbe trasformarsi in un Polo per le disabilità a 360°, punto di riferimento per le persone con disabilità che vogliono praticare l’attività sportiva. La sfida sarà quella di trasformare degli spazi di Villa Rosa attualmente al grezzo e sfruttare una palestra con relativi spazi accessori. Altro punto di forza della struttura è la presenza all’interno del complesso di una piscina da valorizzare ulteriormente“.

Sullo sfondo un traguardo importante, quello di Milano Cortina 2026. Ma per i componenti del Comitato le Olimpiadi saranno il punto di partenza di un progetto che si prospetta essere un’opportunità di sviluppo per il territorio della Valsugana e per l’intera provincia.

I rappresentanti di Comune e Comunità hanno sottolineato come il territorio della Valsugana sia pronto ad accogliere questa nuova sfida, consapevoli degli investimenti fatti nelle strutture sportive e del valore del tessuto sociale composto da molteplici associazioni sportive.

Il Comitato nei prossimi mesi lavorerà a gruppi ristretti per elaborare un progetto che tenga conto sia dei costi di realizzazione, sia della sostenibilità economica dell’attività.

I primi passi per l’attuazione del progetto sono stati fatti attraverso la costituzione del Comitato e la stipula di una convenzione tra CIP e APSS che consentirà l’attivazione di percorsi di avviamento allo sport integrati con l’attività di riabilitazione adatti a tutte le esigenze e tutte le età, all’interno dell’ospedale. Per informazioni è già disponibile uno sportello del Comitato Italiano Paralimpico di Trento tutti i martedì dalle 15.00 alle 17.00 al piano zero dell’Ospedale di Villa Rosa.

La struttura – L’Ospedale Riabilitativo Villa Rosa di Pergine Valsugana è la struttura riabilitativa di degenza dell’Ospedale di Trento. Dotato di 60 posti letto (54 per la degenza ordinaria e restanti per il day hospital), accoglie prioritariamente – in fase post-acuta – persone con esiti di lesioni del sistema nervoso centrale, con politraumi e con esiti di interventi chirurgici ortopedici maggiori; tratta inoltre – principalmente in regime ambulatoriale – pazienti con patologie ortopediche minori e reumatologiche. L’ospedale si avvale del lavoro d’equipe di molteplici figure professionali (medici, infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali, logopedisti, psicologo, assistente sociale, operatori socio-sanitari, ausiliari, assistenti bagnanti) e di consulenza interna da parte di specialisti di altre branche (medicina interna, urologia, neurochirurgia, ed altre su richiesta specifica).

