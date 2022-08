Macchina a gas va a fuoco: momenti di paura a Gardolo

Pubblicità

Pubblicità



Mattinata di paura – nella giornata di lunedì 29 Agosto – a Gardolo, nella zona nord del capoluogo trentino.

È stato infatti segnalato l’incendio di una vettura che stava transitando in via Aeroporto nei pressi dell’incrocio con via al Pioppeto.

Dal cofano di una macchina alimentata a gas sono iniziate a uscire delle fiamme ed il fumo ha rapidamente avvolto veicolo. Fortunatamente il conducente si è accorto di quanto stava accadendo ed è sceso subito dall’auto, mettendosi al sicuro.

Pubblicità Pubblicità

In pochi minuti sono giunte sul posto le squadre dei vigili del fuoco volontari di Gardolo, supportati dai colleghi dei permanenti, che hanno iniziato immediatamente le operazioni di spegnimento dell’incendio.

In poco tempo la situazione è tornata sotto controllo.

Per gli accertamenti è invece intervenuta la polizia locale del capoluogo.