Il “grazie” della famiglia Sembianti

È passato poco più di un mese da quando il Gruppo Giovani di Vervò aveva deciso di attivarsi, dando vita a una raccolta fondi a sostegno dei familiari di Bruno Sembianti, 45enne scomparso a inizio luglio dopo due giorni di febbre.

Un bel gesto di vicinanza nei confronti di una famiglia colpita da un lutto improvviso. Un gesto che ha ottenuto una risposta incredibile.

Per questo i familiari di Bruno Sembianti hanno voluto rivolgere un ringraziamento a tutti coloro hanno teso loro una mano.

«Con profonda gratitudine ringraziamo ad uno ad uno tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa del Gruppo Giovani di Vervò e ci hanno offerto aiuto prezioso in questo momento di difficoltà – è il messaggio diffuso dalla famiglia –. Grazie al Gruppo Giovani per aver pensato a noi e per essersi speso con impegno in un gesto di solidarietà, il cui valore umano supera le cifre raccolte e arriva diretto al cuore. Grazie a coloro (tanti!) che hanno sposato l’iniziativa e hanno deciso di aiutarci. Li ringraziamo uno ad uno e lo facciamo qui, sperando di raggiungerli tutti con la nostra gratitudine».

«Non so se riusciremo mai a restituire in altra forma il bene che stiamo ricevendo ma ora, dal profondo del cuore, diciamo grazie per quanto la comunità ci sta dando – si legge ancora nel messaggio –. Questo aiuto ha un valore inestimabile per noi, dal punto di vista materiale e anche dal punto di vista umano. La solidarietà che percepiamo intorno a noi fa bene al cuore e rappresenta per noi luce all’orizzonte. Grazie. Grazie di cuore».

