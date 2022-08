Comunità sotto shock per la morte di Moreno Broggi

Pubblicità

È una comunità sotto shock quella di Brentonico dopo aver appreso la notizia della morte di Moreno Broggi morto ieri mattina in un terribile incidente sulla regionale 11 nel Veronese, all’altezza di Peschiera. L’incidente mortale è avvenuto verso le 9 del mattino e ha coinvolto due automobili e un mezzo pesante. 3 i feriti.

Ieri sera la Giunta provinciale per voce del presidente Fugatti e dell’assessore Segnana ha espresso il cordoglio per la morte di Moreno Broggi: «Una morte improvvisa che lascia senza parole e provoca sgomento nella comunità trentina, che soffre la perdita di una figura di riferimento per il territorio e per l’importante opera di presidio dei servizi di assistenza rivolti ai cittadini».

Broggi era presidente della casa di riposo di Brentonico da quasi vent’anni e fino al 2018 aveva anche rivestito il ruolo di guida dell’Upipa, l’associazione che raggruppa le strutture in Trentino. Era stato volontario della Croce Rossa e fondatore dell’associazione «Il Melograno».

La sua famiglia gestisce l‘hotel Bucaneve alla Polsa e insieme al fratello Luciano aveva gestito l’impresa di costruzioni.

Moreno Broggi era molto attivo anche nel campo del turismo e aveva fondato la società Gta, che si occupava di accoglienza e poi era anche entrat nel direttivo dell’Asat, l’associazione che promuove l’attività degli albergatori in Trentino.

Nel merito aveva anche gestito per alcuni anni come presidente il comitato turistico di Brentonico e il Consorzio Brentonico vacanze. Moreno Broggi aveva appena accompagnato il figlio e i nipoti all’aeroporto Orio al Serio e stava per tornare a Brentonico. Lascia la moglie e due figli che vivono a Valencia e Brighton.