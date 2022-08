Comune di Calliano: confermato il finanziamento per la realizzazione di una struttura socio-sanitaria residenziale per disabili

Pubblicità

Pubblicità



Confermato il finanziamento al Comune di Calliano di oltre 2 milioni di euro per la realizzazione di una struttura socio-sanitaria residenziale per disabili presso l’ex Casa Rospocher.

L’intervento, inserito nel “Piano degli investimenti per le RSA e le altre strutture socio-sanitarie per la XV Legislatura“, si era reso necessario per trasferire gli ospiti disabili della struttura di Lenzima, nel Comune di Isera, gestita dalla cooperativa Villa Maria.

Come spiega l’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, il provvedimento rappresenta il punto di arrivo di una collaborazione costruttiva tra Comune, uffici dell’Assessorato, Cooperativa Villa Maria e Comunità della Vallagarina.

Pubblicità Pubblicità

Nella struttura, progettata come luogo di socialità e di riscoperta del valore dello scambio intergenerazionale, verranno realizzati due nuclei-famiglia residenziali per persone disabili, per un totale di 18 posti, con annesse aree di terapia, ovvero laboratori e palestra; si tratterà di ambienti familiari ed accoglienti.

A piano terra saranno ricavati spazi per attività culturali e di intrattenimento, con particolare riferimento alla nuova Sede del Circolo Pensionati ed Anziani di Calliano ed uno spazio dedicato alle famiglie.

Complessivamente l’intervento costerà quasi 3 milioni di euro, ovvero 2.980.330 euro, e la spesa sarà coperta dal contributo della Provincia per 2.174.092 euro, della Comunità della Vallagarina per 426.238 euro e della cooperativa Villa Maria per 380.000 euro.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità