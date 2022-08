Cles, spostamento temporaneo dei seggi elettorali

Pubblicità

In occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in programma il 25 settembre prossimo, a Cles saranno temporaneamente spostati i seggi elettorali n.3 e n.4.

Al fine di evitare assembramenti, infatti, i seggi n.3 e n.4 saranno allestiti in via eccezionale nei locali della biblioteca comunale, situati al primo piano, accessibili da via Marco da Cles, 1.

Gli elettori iscritti nelle sezioni n. 1 e n. 2 si recheranno quindi in Sala Borghesi Bertolla, situata al piano terra dell’edificio che ospita la biblioteca, accessibile da Piazza Navarrino.

Quelli iscritti nelle sezioni n.3 e n.4, come detto, saranno chiamati al voto nei locali della biblioteca comunale, situati al primo piano e accessibili da via Marco da Cles, 1.

Gli iscritti alle sezioni n.5 e n.6, infine, si dovranno recare alla palestra delle scuole medie, in via Delle Scuole 6/D.

