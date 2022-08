Cavareno, la mostra “Il Tempo svelato” è un successo: il ringraziamento dell’amministrazione comunale ai volontari coinvolti

Pubblicità

Pubblicità



È stata un successo la mostra intitolata “Il Tempo svelato”, allestita a Cavareno, che ha visto numerosi visitatori provenienti anche da fuori regione accorrere appositamente in alta Val di Non.

Per questo l’amministrazione comunale ha voluto esprimere un sincero apprezzamento per il contributo che tutti i volontari hanno offerto nella riuscita dell’iniziativa.

«Con entusiasmo e passione avete permesso che a mostra rimanga aperta, molto spesso anche oltre l’orario previsto – sono le parole dell’assessora Raffaella Battocletti –. Questa dimostrazione di grande disponibilità ci fa ben sperare e apre la possibilità a nuove iniziative per gli anni a venire».

Pubblicità Pubblicità



«Sono giovani e meno giovani, donne e uomini che ringraziamo uno ad uno, sperando di non aver tralasciato nessuno: Alberta Daz, Andrea Zini, Claudia Iob, Gianfranco Verber, Giovanna Bella, Imelda Tevini, Lorenzo Zini, Lucia Donelli, Luigi e Maria Bassi, Mariangela Springhetti, Nicolas Bonet, Silvia Verber, Stefano Dicicco. Ringraziamo anche Raffaella e Franca Endrizzi e Lorenzo Rossi per averci prestato alcuni mobili antichi, serviti per il bell’allestimento».

L’amministrazione comunale ha voluto ringraziare anche il Comitato Charta di Regola, che ha organizzato la mostra accompagnando così la prima fase di restauro dell’orologio del campanile.

«Un ringraziamento particolare alla infaticabile presidente Francesca Malench – aggiunge l’assessora – e alle seguenti persone del Comitato: Costantino Pellegrini, Maddalena Springhetti, Marco Zini, Rosella Tamborini, Stefano Battocletti. La mostra conteneva orologi di grande valore appartenenti a una creazione privata. La generosità di questo collezionista è un gesto di fiducia nei nostri confronti che abbiamo saputo raccogliere tutti con grande senso di responsabilità. Un pubblico numeroso e interessato, giunto da tutta la regione, ci ha ripagato della fatica e dell’impegno. Grazie, grazie di cuore a tutti».

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità