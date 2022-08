Caso Sara Pedri: riprendono le ricerche nel lago di Santa Giustina

Pubblicità

Riprendono le ricerche nel Lago di Santa Giustina: in un’operazione in programma a breve, si spera di ritrovare il corpo della giovane ginecologa che si è tolta la vita nel marzo 2021 dopo aver subito un pesante mobbing (QUI link) in ospedale a Trento in aggiunta ai pesantissimi ritmi di lavoro ed al clima a dir poco pesante in reparto.

La dottoressa forlivese laureata a Ferrara e specializzata a Catanzaro, scomparsa da Cles, si era allontanata volontariamente e di lei non si era più saputo nulla.

Si presume che Sara si sia gettata nel lago il giorno della sua scomparsa, ovvero il 4 marzo 2021. La sua auto era stata rinvenuta in un parcheggio vicino, situato nei pressi del ponte di Mostizzolo (area purtroppo nota per i gesti estremi) in prossimità del luogo dove il torrente Noce si immette nel lago di Santa Giustina.

Complici anche i cani molecolari che hanno aiutato a delimitare una specifica area (QUI link), le ricerche si sono concentrate nel lago. Tuttavia i sub non sono ancora riusciti a trovare il corpo della giovane.

Questa ricerca è molto importante per i familiari: il desiderio è quello di poter dare una degna sepoltura alla giovane dottoressa ormai scomparsa da un anno e mezzo.

A venire coinvolti nelle prossime ricerche – e a far aumentare la speranza nel ritrovare il corpo di Sara – saranno i cani molecolari addestrati a percepire le tracce anche in acqua.