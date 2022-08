Violento scontro furgoncino – moto a Vigolo Vattaro, 18 enne grave in ospedale

Pubblicità

Lo scontro tra il furgoncino Doblò e una moto condotta da un 18 enne è successo questa mattina pochi minuti dopo le 8:30 nel centro abitato di Vigolo Vattaro lungo via Trento nei pressi della caserma dei vigili del fuoco del paese.

Secondo una prima parziale ricostruzione il centauro avrebbe centrato il furgoncino mentre stava compiendo una manovra. Nel fotte impatto il 18 enne è stato sbalzato per alcuni metri finendo a terra rovinosamente.

Alcuni automobilisti si sono fermati per portare i primi aiuti e in poco tempo sul posto sono giunti i soccorsi con un’ambulanza dei sanitari del 118 supportata da un auto sanitaria che ha prestato le prime cure al giovane centauro.

In supporto ai sanitari sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Vigolo Vattaro che hanno anche ripulito la sede stradale dai numerosi detriti dei mezzi e vari liquidi persi.

Il 18 enne dopo essere stabilizzato è stato trasportato in codice rosso al Santa Chiara a Trento. Dalle informazioni giunte dai medici del pronto soccorso del nosocomio trentino avrebbe riportato diversi politraumi giudicati gravi ma non è in pericolo di vita.

Per compiere tutti gli accertamenti di legge è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Trento.