Tragedia nel veronese: perde la vita Moreno Broggi, presidente della RSA di Brentonico

Dramma in mattinata: in un drammatico incidente avvenuto tra Castelnuovo del Garda e Peschiera, ha perso la vita Moreno Broggi, 70 enne residente in trentino e presidente della RSA di Brentonico.

A scontrarsi – secondo una prima ricostruzione – sarebbero state due vetture che si sarebbero scontrate con un mezzo pesante proveniente dalla repubblica Ceca che stava viaggiando sulla corsia opposta. L’impatto è stato devastante: la motrice del camion è finita contro il guard-rail mentre le due auto erano ridotte ad un ammasso di lamiere.

Su una di esse stava viaggiando Moreno Broggi, 70 enne residente in trentino e presidente della RSA di Brentonico, che sarebbe rimasto incastrato tra le lamiere. Immediato l’arrivo delle ambulanze del Suem 118 e automedica partita dal vicino ospedale di Peschiera.

Per liberare i feriti dalle lamiere è arrivata una squadra di 5 vigili dal distaccamento di Bardolino che hanno dovuto usare le pinze idrauliche per liberare le persone rimaste ferite. Per quanto riguarda Broggi, i sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso.

Gli altri 2 feriti – il conducente dell’altra vettura e quello del camion – sono stati trasportati alla clinica Pederzoli di Peschiera con traumi lievi. Ad accertare la dinamica di quanto accaduto saranno i carabinieri della compagnia di Peschiera del Garda.

La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire il recupero dei mezzi e del mezzo pesante grazie anche all’utilizzo di un autogrù. Importanti le ripercussioni al traffico anche nella vicina autostrada A4, con la chiusura dello svincolo di Peschiera, con code arrivate fino a 6 km.

