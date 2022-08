Temporale e concerti rimandati: scivolone per il Rovereto Music Festival

Pubblicità

La pioggia battente che si è abbattuta ieri sera su Rovereto ha di certo ben giustificato il rinvio degli attesissimi concerti del Rovereto Music Festival.

Gli appuntamenti musicali – la cui organizzazione ha messo in croce parecchi cittadini – alla fine sono stati rimandati di una settimana con anche un cambio di location.

Di certo questi rinvii non fanno fare alla Città della Quercia la bella figura che serviva per riscattare un po’ l’immagine della città, ma con il meteo ballerino di questa estate, alla fine è meglio prevenire che curare.

Il disguido per chi doveva proseguire verso Via dei Colli, Noriglio, Terragnolo e Serrada è stato risolto in fretta: non appena è arrivata la comunicazione del rinvio degli eventi, i vigili urbani si sono apprestati ad aprire la piazza al traffico.

I concerti, invece, sono stati rinviati di una settimana e si svolgeranno al Palazzetto dello Sport – al coperto e ben al sicuro dal rischio di ulteriori rinvii per maltempo.

Domenica 4 settembre sarà il turno di Tananai (concerto aperto da Anna Carol e Caterina Cropelli) mentre lunedì 5 settembre si esibiranno Bandabardò e Cisco (storica voce dei Modena City Ramblers). Entrambi gli spettacoli inizieranno alle 21 ed i biglietti presi per lo scorso weekend saranno validi anche per il prossimo.

Tuttavia, questo weekend fallimentare potrebbe essere una buona lezione a chi di dovere: a Rovereto non mancano certo gli spazi per gli eventi e, anche se non si avrà magari una location di impatto come invece potrebbe esserlo Piazza Rosmini, con un cambio di luogo si potrebbero avere sia gli spettacoli di successo che i cittadini contenti, con l’aggiunta di traffico scorrevole senza deviazioni.

Rovereto, per quanto non sia una città poco esperta riguardo all’ospitare eventi con anche un’affluenza importante (chi si ricorda le edizioni della Strong Man Run, giusto per un esempio al volo? Oppure i vari tornei della Pace, ed altri appuntamenti sportivi o culturali di rilievo?), ha ancora molto da imparare.

È vero che ci si lamenta tanto del centro ormai deserto, ma forse un evento a pagamento in pieno centro città con tanto di traffico bloccato (e chiudendo uno degli accessi principali ad alcune frazioni, paesi e valli) non è esattamente il modo migliore per coinvolgere i cittadini. Fosse stato a ingresso libero, sarebbe stato un discorso molto diverso e anche le polemiche sarebbero decisamente differenti.

Resta quindi un’occasione di riscatto sprecata, ma – si spera – anche una lezione ben imparata: occhi puntati, quindi, a questa settimana ed al prossimo weekend. Uno scivolone causato dal maltempo può essere comprensibile, ma il 4 ed il 5 settembre dovrà essere tutto impeccabile per non scatenare ulteriormente le ire dei cittadini nonostante il cambio della location.

