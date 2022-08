Suicidi: perché sul sito del comune di Rovereto non appare nulla? Pozzer interroga il Sindaco Valduga

Pubblicità

“E’ mancato ai suoi cari” si legge sul necrologio che annuncia la triste perdita di una persona. Dietro a questi annunci spesso si cela però una storia di sofferenza che è terminata con un ultimo gesto estremo: il suicidio.

L’argomento finirà anche sui banchi della maggioranza del comune di Rovereto. Il consigliere Ruggero Pozzer (foto) infatti ha depositato un’interrogazione prendendo spunto dalle numerose campagne informative, eventi e comunicazioni che A.M.A. e il comune di Trento hanno fatto in questi anni, il tutto apparso sul sito istituzionale.

Sul sito del comune di Rovereto invece non appare nulla nonostante, spiega Pozzer «anche la nostra Città è interessata, pur se in maniera poco conosciuta, da questo triste fenomeno»

Nell’interrogazione Pozzer chiede se da parte della Giunta c’è la volontà di farsi carico di un’adeguata informazione circa gli interventi di supporto ad evitare il comportamento estremo. Anche per mezzo della pubblicazione sul sito del Comune di quanto attivato sul territorio; se esiste la volontà di confronto con l’Associazione A.M.A. per supportarla nei modi che riterrà utili per incentivare le sue azioni sul territorio di Rovereto e la volontà di valutare, in concorrenza con Azienda Sanitaria, l’utilità di attivare anche a Rovereto un presidio attivo sul territorio come quello che a Trento è Associazione A.M.A.

Nella premessa del documento Pozzer ricorda che il 13 maggio scorso presso il Centro Studi Erickson di Trento si è svolto un convegno che ha acceso i riflettori su questo tema che sempre più di frequente ferisce la nostra società.

La devoluzione sociale, economica e culturale che avanza, più di recente gli effetti della pandemia sono concause che a dire degli esperti provocano quello che è definito il “comportamento” suicida.

Depressione, ansia, isolamento e solitudine sono le condizioni primarie che anche a Rovereto e in Trentino hanno portato a frequenze preoccupanti. Nella nostra provincia sono ben 15 i casi di suicidio nei primi tre mesi del 2022.

