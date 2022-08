Si è spento padre Silvio Menghini, originario di Cles. Aveva 93 anni

Pubblicità

Si è spento nella giornata di ieri, domenica 28 agosto, padre Silvio Menghini. Il sacerdote pavoniano è stato a lungo anche parroco a Villamontagna.

Originario di Cles, Menghini aveva 93 anni e aveva prestato servizio anche fuori dal Trentino, a Pavia e Genova, in particolare per i giovani.

Padre Silvio è stato parroco di Villamontagna dal 1995 al 2013, ma a tutt’oggi aveva lasciato di sé un grande e commosso ricordo di anni di attività intensa, spesi tutti per la comunità del sobborgo di Trento, per la quale aveva anche scritto un libro (edito nel 2011) e si era speso per diversi restauri ed opere. Il funerale sarà celebrato mercoledì 31 agosto alle 14.30 nel cimitero di Villamontagna.