Proporzionale Trentino Alto Adige, sondaggio: PD primo partito, Fratelli d’Italia sorpassa la Lega

Dopo il sondaggio di DB Media che in Trentino dava i collegi uninominali di Senato di Trento e Rovereto molto incerti, fra i pochi in tutta Italia arrivano i primi dati di previsione sul proporzionale della nostra regione Trentino Alto Adige.

A diffonderli è Noto sondaggi, partner di importanti istituti di ricerca e consulenza in Europa e nel mondo, nella rilevazione del 20 agosto.

In Trentino Alto Adige il primo partito rimane il PD con il 17,3% delle preferenze. (in calo rispetto alle precedenti nazionali del 2018) Seguono Fratelli d’Italia con il 15,3%, la lega con l’11,5% e Azione – Italia Viva con il 10,7%.

Per quanto riguarda il centrodestra Forza Italia riceve il 2,5% e il quarto pilatro della coalizione Coraggio Italia 1,6%. Il m5s naufraga con solo il 4,5% dei consensi.

Secondo i dati di Noto Sondaggi la coalizione di centro destra ad oggi sarebbe in Trentino Alto Adige al 31,6%, mentre il centro sinistra si fermerebbe al 30% (PD+ azione + Italia Viva).

Il Trentino Alto Adige quindi sarebbe una delle regioni più incerte per quanto riguarda i voti di lista. Da segnalare il sorpasso del partito della Meloni alla Lega che nel 2018 aveva dominato nei consensi sia a livello nazionale che provinciale (24%).

Le tendenze di questi dati seguono quelle nazionali dove FdI sarebbe il primo partito con il 25%, segue il Pd al 20,5%.

Fratelli d’Italia è in testa con il 24,5%, segue staccato di ben tre punti il Partito Democratico. Appaiati al 12,5% Lega e M5S, mentre Azione Italia Viva raggiunge Forza Italia al 7,5%.

Molto bassi (ma in crescita rispetto ai precedenti Noto) Verdi/Sinistra Italiana al 2,5%. Stesso valore per i Noi Moderati. Infine all’1,5% vediamo +Europa e Impegno Civico. Non rilevata, apparentemente, Italexit.