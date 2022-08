La nuova ipotesi dell’Ue: pronta a sospendere l’accordo sui visti con Mosca

Pubblicità

Se la Russia sembra non ascoltare le richieste di un cessate il fuoco, dall’Unione europea si apre l’ipotesi di sospendere l’accordo sui visti con Mosca. Stando alle ultime informazioni, già da questa settimana, i ministri degli Esteri dell’Unione in riunione a Praga sosterranno la sospensione dell’accordo di facilitazione dei visti tra Russia e Ue.

Una richiesta arrivata da molti Paesi europei, in particolare i Paesi Baltici e quelli dell’Est, ovvero i più esposti alla minaccia russa. “Per proteggere la sicurezza nazionale e il rispetto delle sanzioni dell’Ue, va imposto un divieto di circolazione per i cittadini russi fino a quando Mosca non porrà fine all’invasione dell’Ucraina”: ha dichiarato la Prima Ministra estone Kaja Kallas.

Le sue dichiarazioni arrivano dopo che diversi Stati membri dell’Ue hanno sospeso il rilascio dei visti alla maggior parte dei russi, mentre la Finlandia e l’Estonia hanno recentemente chiesto all’Ue di farlo congiuntamente.

Questo significa che l’accordo sui visti tra Russia ed Europa è già stato parzialmente sospeso. Una sospensione più ampia significherebbe complicare ai russi l’iter di richiesta di visto per l’Unione Europa, rendendolo anche più costoso.

Se Polonia, Finlandia e Paesi baltici sarebbero comunque disposti a non consentire più ai russi di entrare nei loro territori con un visto turistico anche per motivi di sicurezza nazionale, la Germania invece si oppone. Con l’Europa divisa, i Ministri degli esteri dell’Ue discuteranno l’ipotesi di un divieto di visto per i cittadini russi in tutta l’Unione nella prossima riunione a Praga, anche se gli esperti sottolineano che un approccio unificato potrebbe essere difficile da raggiungere.

