Ennesima tragedia in montagna, precipita dal sentiero sul Macaion e muore sul colpo: vittima un 70enne altoatesino

Ennesima tragedia in montagna. Questa volta l’incedente è avvenuto ieri, nel primo pomeriggio sul Monte Macaion, in località Eisenstadt, dove un’escursionista bolzanino di 73 anni avrebbe perso l’equilibrio, cadendo per diversi metri a valle.

Dopo l’allarme dato dai suoi compagni, sul posto si sono immediatamente attivati i soccorsi, con l’intervento del Pelikan, ma al loro arrivo non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo. La vittima è Roberto Eccel di 73 anni, amante della montagna e molto conosciuto nella città di Bolzano.

