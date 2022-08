Crisi energetica, i partiti fanno pressing su Draghi per nuovi interventi contro il caro energia

Pubblicità

La campagna elettorale sembra virare verso il tema principale del momento, ovvero il problema energetico. Dopo la proposta di Calenda, arriva il cambio di passo di Matteo Salvini che propone una collaborazione tra i partiti per riuscire a risolvere il problema dell’emergenza bollette: “Dividiamoci su tutto il resto, ma uniamoci sulla crisi energetica”: è questo il monito del leader leghista.

In risposta all’idea di collaborazione di Salvini arriva l’ironico commento sui social di Calenda: “Almeno uno ci è arrivato”. Al contrario, secondo Giuseppe Conte, leader dei Cinque Stelle la campagna elettorale non si può fermare e dice: “Non serve mettersi intorno a un tavolo. Il Parlamento è la sede del confronto anche con il Governo ed è li che si può trovare una soluzione condivisa”.

In ogni caso, tutti sembrano spingere verso la stessa direzione, ovvero quella di chiedere il prima possibile l’intervento dell’esecutivo, ma ognuno con la propria soluzione.

Letta ad esempio, si dice fiducioso per le iniziative del Governo, ma chiede tempestività oltre che un tetto al prezzo dell’energia sia europeo che nazionale.

Lega e Cinque Stelle invece, sostengono che l’unica soluzione può essere lo scostamento di bilancio, con Salvini che lo quantifica in circa 30 miliardi. A Palazzo Chigi però la proposta continua a non piacere e la scarta. Di fatto, al momento è quasi impossibile che un ipotetico intervento possa essere pronto già in settimana visto che trovare la copertura economica per le misure senza ricorrere a nuovo deficit, è molto difficile.