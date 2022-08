Camion sfonda il guard-rail in A22 e finisce nelle campagne

Pubblicità

Grave incidente nella mattinata di oggi, lunedì 29 agosto 2022, sulla A22 in direzione Sud. L’allarme è scattato alle 9:15 di oggi, all’altezza di Rivalta (Verona).

Un camion ha infatti sfondato un guard-rail – lungo la corsia sud dell’autostrada del Brennero – andando a terminare la propria corsa rovesciandosi nelle campagne sottostanti, perdendo a terra il proprio carico.

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco Avio, che si sono occupati della messa in sicurezza del mezzo pesante e verificato che non vi fosse sversamento di carburante, oltre all’ambulanza Stella d’Oro, alla polizia stradale e agli ausiliari del traffico della A22.

Il conducente è stato soccorso e trasportato in ospedale.

