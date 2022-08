Violenza sessuale sugli anziani, 40 enne dipendente di una cooperativa trentina rinviato a giudizio

Pubblicità

Il 40 enne residente in Alta Valsugana, già gravato da precedenti simili, affronterà il processo alla fine di novembre.

L’uomo lavorava per una cooperativa trentina e doveva accudire e aiutare gli anziani presso le loro abitazioni. Lo faceva sempre in coppia con altre colleghe. È stata una di loro che dopo aver assistito ai folli comportamenti del 40 enne ha deciso di denunciarlo senza esitazione.

Le accuse da cui dovrà difendersi sono pesantissime: Violenza sessuale (art 609 con l’aggravante cod 61, comma 1) e reato continuato (art 81)

L’uomo era solito violentare le anziane non autosufficienti, ma non solo. In un caso ha perpetrato violenza sessuale anche nei confronti di un anziano over 80. A volte masturbava le povere anziane spesso incoscienti di quanto stava succedendo.

In una situazione le attenzioni sessuali si sono rivolte verso la sua collega davanti alla quale si è sbottonato i pantaloni chiedendo esplicitamente una prestazione sessuale. Ad inchiodarlo ci sono ben 18 testimonianze che saranno ascoltate uno a uno dal giudice.

Le colleghe di lavoro avevano cominciato a denunciare i comportamenti del 40 enne ma la cooperativa sembrava nicchiare sul da farsi.

Atteso il tempo massimo, una delle collaboratrici non ha atteso a lungo, e dimostrando un senso civico fuori dal comune si è consultata con un avvocato per poi procedere alla denuncia.

In quel momento la pentola è stata scoperchiata e attraverso le testimonianza sono venuti alla luce comportamenti ripugnanti e terrificanti del dipendente della cooperativa

I racconti in sede d’indagine dei testimoni sono a dir poco raccapriccianti e per questo abbiamo deciso di non entrare nello specifico. La cooperativa ha comunque licenziato il 40 enne che ha subito fatto ricorso per essere reintegrato al lavoro.

La richiesta però è stata rigettata dal tribunale di Rovereto che quindi ha dato ragione alla cooperativa confermando i comportamenti illeciti del 40 enne.

Questa sentenza peserà di certo sul processo penale che inizierà come detto alla fine di novembre.

L’uomo lavorava per la cooperativa da quasi 15 anni, quanto successo quindi potrebbe aprire degli scenari ancora più inquetanti. Se le accuse dovessero essere provate il 40 enne rischia da 6 a 12 anni di prigione.