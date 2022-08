Sempre più posti disponibili per gli infermieri in formazione

Pubblicità

Valorizzare le professionalità e rispondere in modo sempre migliore ai bisogni di salute della popolazione, garantendo funzionalità al sistema.

Sono gli obiettivi del Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale, che oggi la Giunta ha aggiornato introducendo importanti novità- in modo particolare per gli infermieri.

Dal 2018 ad oggi, infatti, i posti destinati alla formazione di futuri infermieri nei corsi di laurea attivati in provincia di Trento sono stati in costante aumento: si è passati da 120 posti del 2018/2019 a 140 nel 2019/2020, fino ad anticipare, con il provvedimento di oggi, l’aumento a 180 posti nel 2023/2024, incremento che il precedente piano prevedeva per il 2025/2026.

Si tratta di modifiche non banali, data la necessità di garantire in modo adeguato il numero dei docenti e l’assetto organizzativo del percorso formativo degli infermieri.

Oltre a queste modifiche e al consolidamento e incremento dei posti nei corsi di formazione per gli Oss, legato al rinnovo del contratto di servizio con l’Opera Armida Barelli, il Piano prevede l’aggiunta di un posto per laureati in medicina nella Specializzazione in Neuropsichiatria infantile per l’anno accademico 2022/2023.

